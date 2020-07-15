Rusya ile uçuşlar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya ile uçuşların bugün itibariyle başlatılması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığını bildirdi
|15 Temmuz 2020 11:41
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