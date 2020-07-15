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15 Temmuz Derneği Başkanı'ndan İBB ile olan protokol açıklaması

15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik: Bizim için şehit ve gaziler ile hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak için yaptığımız programlar, bir tasarruf değildir. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı için bu tasarruf olabilir
 15 Temmuz 2020 11:47
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15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik, kendileri için şehit ve gaziler ile hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmaya yönelik programları yapmanın bir tasarruf olmadığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ve başkanı için bu tasarruf olabilir." dedi.

Şebik, İstanbul Havalimanı'nda katıldığı bir programda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Derneği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 2016 yılında imzalanan protokolün 25 Şubat 2020 tarihinde iptal edilmesine yönelik haberlerin, üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen bu dönemde servis edilmesinin manidar olduğunu söyledi.

Şehit ve gazi aileleriyle kardeşlik hukuku kurmayı, hain darbe girişimini milli hafızada tutarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını belirten Şebik, "Biz 15 Temmuz Derneği olarak programlarımıza, kurulduktan sonra başladık. Devamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o zaman Kadir Topbaş'tı. Bizimle beraber çalışmayı teklif edince kabul ettik. Çünkü biz kamunun yararını güden, hayra işler yapan bir derneğiz. Belediyemizle çalışmaya başlayınca bir protokol imzaladık." ifadelerini kullandı.

Şebik, üç yıllık imzalanan protokolün 25 Şubat'ta son bulduğunu, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki büyükşehir belediyesinin protokole devam etmeyeceğinin kendilerine bildirildiğini anlattı.

İBB ile 25 Şubat'ta artık bir ilişkilerinin kalmadığını vurgulayan Şebik, şöyle devam etti:

"Bu haberlere gündem olan protokolün iptali ne zaman konuşuldu? Bundan birkaç hafta evvel. Yani, 25 Şubat'tan bu yana mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz. Üzerinden 5 ay geçmiş, biz dernek olarak hiçbir yerde, hiçbir söylemde bulunmamışız, hiçbir beyanı vermemişiz ama 15 Temmuz'un dördüncü yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi içinde bunu ulusal basına servis etmek suretiyle haberi paylaşıyor. Bizim zaten gizli, saklı bir durumumuz söz konusu değil. Burada şık olmadığını düşündüğümüz iki şey var. Birincisi, protokol bitmiş biz dernek olarak bir şey dememişiz. 'Saygı duyarız, sizin kararınız. Çalışırsınız, çalışmazsınız.' demişiz. Gerekçeleri ise tasarruf. Bizim için şehit ve gaziler ile hain darbe girişimini milli hafızada canlı tutmak için yaptığımız programlar, bir tasarruf değildir. Büyükşehir Belediyesi ve Başkanı için bu tasarruf olabilir. İkinci şık olmayan tarafına gelelim. Biz hep, 'Yenikapı ruhunu yaşayalım, yaşatalım. O gün darbeye karşı duran hiçbir parti, mezhep farkı gözetmeksizin karşı duran herkes hep beraber olsun. Beraber Türkiye olalım' diyoruz ama bakıyoruz ki bize bir algı oyunu yapılmaya çalışılıyor. Tüm toplumu bize karşı cephe aldırmaya çalışan bir akıl var. Bu bir algıdır ama biz onu FETÖ'nün yaptığı işlerde gördük."

Şebik, bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, derneğin para aldığına yönelik algı çalışması yapıldığını kaydederek, "Dördüncü yılına geldiğimiz şu günlerde bizim gururumuzu incitiyor. Bu, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin gururunu incitiyor. Biz bu algı oyunlarına 17-25 Aralık'ta, 15 Temmuz'da 'dur' dedik." değerlendirmesini yaptı.

Şebik, derneğin bu protokolden önce de işleyişine devam ettiğini, sonra da var gücüyle çalıştığını dile getirerek, milli ve yerli kurum ile kişilerle iş birliğini sürdüreceklerini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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