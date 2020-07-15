Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.
|15 Temmuz 2020 12:25
|Yazdır
Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.
Bazı şehit yakını ve gazilerle birlikte abideye yürüyen Erdoğan'a, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanan 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan da eşlik etti.
15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz gecesi ülkemize saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellike hedef alması rastgele bir tercih değildir"
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'TSK'nın üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz'
15 Temmuz 2020 14:04
|'Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur'
15 Temmuz 2020 14:01
|Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu
15 Temmuz 2020 13:39
|Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı
15 Temmuz 2020 13:35
|'15 Temmuz küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır'
15 Temmuz 2020 13:31
|Erdoğan: 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir
15 Temmuz 2020 12:40
|Koruması virüs kapan Akşener, 15 Temmuz programına katılmayacak
15 Temmuz 2020 11:38
|'FETÖ'cülere bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır'
15 Temmuz 2020 10:07
|İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
15 Temmuz 2020 07:52
|'15 Temmuz, Gezi'nin devamı'
15 Temmuz 2020 07:51