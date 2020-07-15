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Altının onsu 1.815 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini gördü

Altının ons fiyatı 1.814,87 dolarla yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 1.812,75 dolardan alıcı buluyor
 15 Temmuz 2020 12:34
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Altının onsu 1.815 dolarla bir haftanın en yüksek seviyesini gördü

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase&Co'nun ikinci çeyrek bilançosunun beklentilerden iyi gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tedavisine yönelik olumlu haber akışı ile altının onsu dün 1.791,42 dolara kadar geriledi.

Buna karşın ABD-Çin geriliminin tırmanması ve Kovid-19 salgınında ikinci dalga endişelerinin fiyatlanması ile 1.810,94 dolara kadar yükselen altının onsu, günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.808,15 dolardan tamamladı.

Altının onsu bugün ise 1.814,87 dolarla yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından saat 12.10 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.812,75 dolardan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 399,4 liradan tamamladı. Gram altının fiyatı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün ise uluslararası piyasalarda en düşük 398,3 ve en yüksek 400,5 lira seviyelerini gördü.

Analistler, ABD-Çin geriliminin jeopolitik risk algısını artırarak güvenli limanlara yönelimi beraberinde getirdiğini belirterek, buna karşın Kovid-19 tedavisine ilişkin olumlu haber akışı ile pozitif gelen verilerin altının onsunda aşağı yönlü fiyatlamalara neden olduğunu söyledi.

Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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