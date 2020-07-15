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Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü

Kastamonu'da, lisenin inşaat halindeki spor salonunun çelik çatı platformu, montaj sırasında halatın kopması sonucu devrildi. Platform altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin öldü, Mustafa Taşkesen yaralandı
 15 Temmuz 2020 14:15
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Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü

Olay, sabah saatlerinde İsmailbey Mahallesinde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'ne ait inşaat halindeki spor salonunda meydana geldi. Kaba inşaatı tamamlanan 3 katlı spor salonunun çatı paltformunun montajı için çalışma başlatıldı. Tonlarca ağırlığındaki çelik platform, vinçle binaya çıkarıldı. Platformun, vinç yardımıyla çatıya montajı sırasında halat koptu. Platformun devrilerek çökmesi sonucu altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin, olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Taşkesen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taşkesen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi de itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan indirilip, hastane morguna kaldırıldı.

Vali Avni Çakır, iş kazasının meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.
DHA
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