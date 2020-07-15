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Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü

Ayasofya Camii'nde müze tabelası sökülürken İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da incelemelerde bulundu.
 15 Temmuz 2020 13:25
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Danıştay kararı ile yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii'nde 24 Temmuz için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

AYASOFYA KARARI NASIL ALINDI?

Ayasofya Camii'nin hemen girişinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze tabelası, restorasyon çalışmaları kapsamında bu sabah söküldü.

Tabelanın yeri boş kalırken, emniyet güçlerinin geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

24 Temmuz tarihinden önce içeriye giriş çıkışlara izin verilmiyor.

İL EMNİYET MÜDÜRÜNDEN İNCELEME

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Ayasofya Camii'ne giderek incelemelerde bulundu.

Aktaş, "Ayasofya tedbirleri ve 15 Temmuz ile alakalı etkinlikler için buraya geldik. Devamında Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için burada geziyoruz.

İnşallah 24 Temmuz'da açılış ile alakalı tedbirlerimiz yerinde denetleyip göreceğiz ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat ve huzur ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
DHA
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Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
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