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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız
 15 Temmuz 2020 13:35
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."
Anadolu Ajansı
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