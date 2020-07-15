Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı
Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız
|15 Temmuz 2020 13:35
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."
#15Temmuz 2016da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi; FETÖnün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız!Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 15, 2020
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