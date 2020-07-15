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Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yavaş ayrıca kendisinden önceki yönetimin aldığı ağaçlarla ASKİ'yi 42 milyon 324 bin lira zarara uğrattığını duyurdu.
 15 Temmuz 2020 13:39
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Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Melih Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlerle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Yavaş, Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısında kendisinde önceki yönetimin ağaç ve araç alımlarıyla Belediyeyi 'zarara uğrattığını' açıkladı.

1 milyon dikilmeyen karaçam fidanı olduğunu belirten Yavaş, 9 Nisan 2015 tarihinde bir firmanın 1 lira 50 kuruştan aldığı fidanları ASKİ'ye 14 lira 90 kuruşa sattığını söyleyerek, zararı şöyle anlattı:

ZARAR 42 MİLYON

"ASKİ bunları barajların kenarlarına dikmek için almış. Peki barajların kenarına dikilecek ama bilirkişiler 'Orman Genel Müdürlüğü'nden bedelsiz alınabilirdi' diyor. Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bu ağaçları dikecek yer yok, nereye dikeceksiniz?' diyor. Bir çoğu dikilmiyor. Uçak ve helikopter, bunlar da şu anda savcılıkta. ASKİ bütçesinin zararı 42 milyon 324 bin lira."

ZIRHLI JEEP

Yine 2014 yılında tanesi 1 milyon 900 bin liraya biri zırhlı 4 tane jeep alınmış. Zırhlının fatura bedeli 443 bin lira, araç zırhlama bedeli 180 bin lira, bir de motoru patlatıyor, 127 bin lira ona harcanıyor."

Belediye müfettişlerinin yaptığı incelemeler sonucunda ASKİ Genel Müdür İrfan Kaya'nın talimatı ile 2012'de kurulmasına karar verilen "BELKA Seğmen Uçuş Okulu" için 15 uçak alındığı ortaya çıkmıştı. Uçaklara toplam 8 milyon 612 bin 775 dolara harcandığı belirlenmişti. Uçaklar alınmasına rağmen okul kurulmamıştı. Ayrıca Gökçek döneminde 2 helikopter kiralandığı, kiralanan helikopterlerden birini hiç kullanılmadığı birinin de ASKİ tarafından 12 kez kullanılabildiği belirlenmişti. Helikopterlere kiralama bedeli olarak 1 milyon 775 bin lira verilmişti.

UÇAKLARIN MODELİ VE ALIŞ FİYATI LİSTESİ İSE ŞÖYLE:

Eğitim ve gösteri amaçlı uçak: 59 bin 356 dolar

Ul Gyrocopter Trixy 2013 model uçak: 110 bin 127 dolar

Ul Gyrocopter Trixy 2012 model uçak: 79 bin 864 dolar

Bell430 A - Textron Company 2003 model helikopter: 3 milyon 102 bin 664 dolar

5 adet Cesna Skyhawk 2015 model uçak: 1 milyon 808 bin 208 dolar

Carbon Cub 2011 model uçak: 389 bin 260 dolar

Arrow Copter 2015 model uçak: 179 bin 608 dolar

Guimball Gabri 2014 model uçak: 489 bin 516 dolar

2 adet Piper Aircraft Seminole 2015 model uçak: 1 milyon 721 bin 336 dolar

Piper Aircraft Arrow III Standarts Airplane 2015 model: 116 bin 491 dolar (yalnızca avans ödemesi yapılmış)

Piper Aircraft Archer DX Standarts Aircraft: 106 bin 837 dolar (yalnızca avans ödemesi yapılmış)
Memurlar.Net
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