1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
 15 Temmuz 2020 13:42
Yazdır
Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
15 Temmuz 2020 13:59		 İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:
15 Temmuz 2020 13:44
İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı
15 Temmuz 2020 10:33		 YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2020 10:05
Van Valisi Bilmez'den 50 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
15 Temmuz 2020 09:45		 Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
15 Temmuz 2020 09:41
Hakime test var, personele yok
15 Temmuz 2020 09:27		 Yurtdışına uçuş için sigorta ve test şartı
15 Temmuz 2020 09:03
4 ilde 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
14 Temmuz 2020 22:26		 Dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
14 Temmuz 2020 21:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Van Gölünde ulaşılan ceset sayısı 36 oldu14:15 - Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü14:12 - Virüslü 3 kişi düğüne katıldı, 6 ev karantinaya alındı14:04 - 'Baskı altındayım' diyen hakim davadan çekilebilir mi?14:04 - 'TSK'nın üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz'14:01 - 'Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur'
14:00 - Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı13:59 - Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak13:52 - Halisdemir'i şehit edenler arasında, hayatını kurtardığı öğrencisi de varmış13:44 - İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:13:42 - Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı13:39 - Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu
13:35 - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı13:31 - '15 Temmuz küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır'13:25 - Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü13:18 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti12:50 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 317. gününde sürüyor
12:40 - Erdoğan: 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Düğün organizasyonu 1
trabzonspor 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 2
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 2
lavanta 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 1
19.07.2020 trabzonspor vs konyaspor maçı 1
çikolata 2
türkan şoray 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam