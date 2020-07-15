Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|15 Temmuz 2020 13:42
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Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda, Bozova'da 2, Eyyübiye'de 19, Harran'da 1, Hilvan'da 2, Karaköprü'de 30, Siverek'te 3 ve Viranşehir'de 8 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 64 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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