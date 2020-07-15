İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:
|15 Temmuz 2020 13:44
|Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak Ayasofya Camisi ve çevresinde alınan tedbirlere ilişkin incelemede bulundu.
Ayasofya'ya gelen Aktaş, emniyet şeridiyle çevrili olan cami ve çevresinde incelemelerde bulunmasının ardından yetkililerden bilgi aldı.
İncelemenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Aktaş, "Ayasofya ve 15 Temmuz ile alakalı tedbirler için buraya geldik. Ayasofya'da alınan tedbirleri yerinde incelemek ve değerlendirmek için buradayız. İnşallah 24 Temmuz'da açılışla alakalı tedbirlerimizi yerinde denetleyip göreceğiz ve ilave tedbirler alacağız. Açılışta vatandaşımızın rahat, huzur içerisinde ibadetlerini yapmalarını sağlayacağız." dedi.
- Caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan tabelalar kaldırıldı
Öte yandan Danıştay kararıyla müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya Camisi'nde hummalı çalışmalar ve hazırlıklar devam ediyor. Bu kapsamda caminin girişinde müzeye ilişkin yer alan eski tabelalar da kaldırıldı.
Güvenlik güçlerinin barikatlarla kapattığı, içeri girişlerin yasak olduğu caminin önüne gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
15 Temmuz 2020 13:59
|Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı
15 Temmuz 2020 13:42
|İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı
15 Temmuz 2020 10:33
|YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2020 10:05
|Van Valisi Bilmez'den 50 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
15 Temmuz 2020 09:45
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
15 Temmuz 2020 09:41
|Hakime test var, personele yok
15 Temmuz 2020 09:27
|Yurtdışına uçuş için sigorta ve test şartı
15 Temmuz 2020 09:03
|4 ilde 15 Temmuz'da toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
14 Temmuz 2020 22:26
|Dışa bağımlılığı bitirecek ilacın üretimi 'resmen' başladı
14 Temmuz 2020 21:05