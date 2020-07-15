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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
 15 Temmuz 2020 14:00
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Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütüne iltisak ve bağlantısı bulunduğu belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Niğde, Kahramanmaraş, Malatya, Yalova ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı
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