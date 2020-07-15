1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: 15 Temmuz'a yargının verdiği tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, darbe yargılamalarıdır. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma sürecidir
 15 Temmuz 2020 14:01
Yazdır
'Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargıda korku duvarlarının 15 Temmuz'da yıkıldığını belirterek, "15 Temmuz'a yargının verdiği tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, darbe yargılamalarıdır. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma sürecidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında yaptığı konuşmada, 100 yıl önce sınırları masa başında çizenlerin, demokrasi ve insan haklarını kendi ajandalarının araçsal bir sopası olarak kullananların yeni oyun kurma amacının 15 Temmuz'da bozulduğunu belirtti.

PKK, DEAŞ, FETÖ gibi kullanışlı aparatların sonuca ulaşacağını sananların, lideriyle bütünleşmiş millet iradesiyle karşılaştığını vurgulayan Gül, "Onların bir planı var idiyse, milletin de bir sevdası vardı. Onların bir tuzağı var idiyse, Allah'ın da bir tuzağı vardı. Allah tuzağı, tuzak kuranların başına geçirmeye muktedirdir." dedi.

- Ayasofya'nın ibadete açılması

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten başka hiçbir güce yaslanmayan kararlı siyasetiyle bir hasrete daha son verildiğine işaret ederek, "Ayasofya'mızı vuslata erdirdik. Bütün bunlar bizim için ne kadar anlamlıysa, önemli ve değerliyse 15 Temmuz'un failleri için de o kadar büyük bir hayal kırıklığıdır. Bunun farkındayız ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. Çünkü bizi yalnızca milletimizin hayalleri, milletimizin beklentileri ilgilendiriyor." diye konuştu.

Darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren yargı mensuplarının hızla harekete geçtiğini ve darbeciler hakkında gözaltı kararları verdiğini hatırlatan Gül, "Bütün yüksek yargı organlarının temsilcileri de darbe girişimini kınamış ve darbenin gayrimeşru olduğunu belirtmişlerdir. O uzun gecede adliyelerin ışıkları, adına karar verdikleri millet için sabahlara kadar yanmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Yargı, 4130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir"

Gül, ilk saatlerden itibaren darbecilerden hesap sorulduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih de 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz'a yargının verdiği tarihi cevabın iki yönü bulunmaktadır. Birincisi, darbe yargılamalarıdır. Yargı, 289 darbe davasından, 275'inin ilk derece yargılamalarını sonuçlandırmış, bugüne kadar 2 bin 332'si müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere 4 bin130 sanığa hak ettikleri cezayı vermiştir. Yargının darbeye karşı diğer bir cevabı da kendi içindeki hainlerden arınma sürecidir. HSK, her türlü iddiayı büyük bir titizlik ve ciddiyetle inceleyerek, bu mücadelesini sürdürmektedir."

Hukukun ve vicdanın sesinden başka seslere kulak kabartanların, örgütünden ve sözde abilerinden istikamet alanların Türk yargısının içinde asla yeri olmayacağının altını çizen Gül, "Bu kararlı mücadele içeride ve dışarıda birilerini rahatsız etse de FETÖ terör örgütünün her unsurunu yargı önüne çıkarıp hesap sormak, şehitlerimize, gazilerimize ve aziz milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. HSK'nın, cumhuriyet savcılarımızın, hakimlerin tek pusulası, bu mücadelede adalet, Anayasa ve kanunlardır." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'TSK'nın üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz'
15 Temmuz 2020 14:04		 Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu
15 Temmuz 2020 13:39
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı
15 Temmuz 2020 13:35		 '15 Temmuz küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır'
15 Temmuz 2020 13:31
Erdoğan: 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir
15 Temmuz 2020 12:40		 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı
15 Temmuz 2020 12:25
Koruması virüs kapan Akşener, 15 Temmuz programına katılmayacak
15 Temmuz 2020 11:38		 'FETÖ'cülere bağımsız mahkemeler önünde hesap sorulmaktadır'
15 Temmuz 2020 10:07
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
15 Temmuz 2020 07:52		 '15 Temmuz, Gezi'nin devamı'
15 Temmuz 2020 07:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:18 - Van Gölünde ulaşılan ceset sayısı 36 oldu14:15 - Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü14:12 - Virüslü 3 kişi düğüne katıldı, 6 ev karantinaya alındı14:04 - 'Baskı altındayım' diyen hakim davadan çekilebilir mi?14:04 - 'TSK'nın üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz'14:01 - 'Yargıda korku duvarlarının yıkıldığı tarih 15 Temmuz'dur'
14:00 - Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı13:59 - Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak13:52 - Halisdemir'i şehit edenler arasında, hayatını kurtardığı öğrencisi de varmış13:44 - İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:13:42 - Şanlıurfa'da 65 ev karantinaya alındı13:39 - Gökçek döneminde alınan uçak ve helikopterlere suç duyurusu
13:35 - Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı13:31 - '15 Temmuz küresel ölçekte ciddi bir kazanımdır'13:25 - Ayasofya'da 'müze' tabelası söküldü13:18 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 486 bini geçti12:50 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 317. gününde sürüyor
12:40 - Erdoğan: 15 Temmuz asla sıradan bir darbe girişimi değildir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
Memurlara özel %15 ekstra indirim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Düğün organizasyonu 1
trabzonspor 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 2
ozan güven hakkında iddianame hazırlanması 2
lavanta 1
12.07.2020 artvin'de gerçekleşen sel 1
19.07.2020 trabzonspor vs konyaspor maçı 1
çikolata 2
türkan şoray 1
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam