Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralı kararı, tartışılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili görüşleri merak edilen teknik direktör Şenol Güneş, yeni düzenlemeyi desteklediğini söyledi.

Spor yazarı Atilla Gökçe'ye konuşan Güneş'in sözleri şu şekilde:

"YABANCI SAYISININ AZALTILMASINDAN YANAYIM"

"Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken kulüplerimizde yerli + yabancı karması başarıyla uygulanmalıdır diyorum. Bu konuda eğitim açığımız var. Altyapıdan yetişen oyuncular da örneğin 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. Milli Takım'a alındığında da ödüllendirilmeliler."

"BU ADIMDAN GERİ DÖNÜŞ YOK"

"Benim işim kulüplerle. Bu işte muhatabım kulüpler. Antrenörler gelip geçici. Kalıcı olan kulüplerdir. Ben tüm kulüplerimizle yazıştım. Onların görüşlerini ve isteklerini aldım. O danışma sürecinden sonra biz TFF Yönetim Kurulu olarak gelecek sezondan itibaren "yabancı futbolcu ve oyuncuların uygunluğu esasları"nı belirledik. Bu adımdan geri dönüş yok."