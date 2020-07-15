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Kovid-19'u yenen doktor : Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Kovid-19'u yenen genç doktor Dr. Burcu Ayvaz, 'Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğim anı hayatım boyunca unutamayacağım. Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor.' dedi.
 15 Temmuz 2020 14:32
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Kovid-19'u yenen doktor : Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Samsun Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezinde görev yapan Dr. Burcu Ayvaz, İstanbul'da geçici görevde iken yakalandığı yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenmek için 35 gün mücadele etti.

Samsun'da görev yapan 29 yaşındaki Dr. Burcu Ayvaz, mart ayında geçici olarak İstanbul Havalimanı'nda görevlendirildi. Genç doktor, 23 Mart'ta baş, göğüs, kas ağrısı ve koku alamama şikayetleriyle başvurduğu hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 1 hafta tedavi gören Ayvaz, daha sonra evde takip edilmek üzere taburcu edildi.

Kovid-19 olup ölümü düşünmeyen insan olduğuna inanmıyorum

Ayvaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, semptomları hissetmeye başladığında kendi kendine "Kesin Kovid-19 oldum." dediğini söyledi.

Çok sinsi bir hastalık olduğu için bunun akciğerlerine ilerlemesinden korktuğunu belirten Ayvaz, "Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğim anı hayatım boyunca unutamayacağım. Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor. Kimsenin gelmesine izin verilmeyen bir serviste yatıyorum. 'Ben ne yapacağım şimdi?' diye düşünmeye başladım. 'Bu durumu anneme babama nasıl söyleyeceğim. Bu süreç nasıl geçecek?' diye korku yaşadım." diye konuştu.

Koronavirüsün vücutta yayılma sürecini bildiğini anlatan Ayvaz, şöyle devam etti:

"Ben gencim, herhangi bir kronik hastalığım yok' diye düşünüyorsun. Kovid-19 olup ölümü düşünmeyen insan olduğuna inanmıyorum.

Kişinin aklına öleceği geliyor ama o düşünceyi aklından çıkarmaya çalışıyorsun. Hastanede kaldığım bir hafta, sonra evde bulunduğum 35 gün boyunca virüs vücudumda negatifleşmedi. Özellikle ilk 2 hafta boyunca kendimi takip ettim, nefes darlığı yaşadım, sürekli kalp çarpıntısı hissettim. Aslında kalp çarpıntım yok ama sürekli hızlı attığını hissediyordum. Yani sürekli vücudunu takip ediyorsun, hastalık ilerleyecek mi diye düşünüyorsun."

Virüs vücudumu terk ettiğinde saatlerce mutluluktan ağladım

Ayvaz, 35 gün boyunca koronavirüs ile yaşamanın çok kötü olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Virüs ile 35 gün psikolojik savaş verdim. Kendimi teselli etmeye çalıştım. 'Elbet bu virüs vücudumdan gidecek, işime, aileme döneceğim' diye düşündüm. 5 kez Kovid-19 testi yapıldı. Baştaki testlerin hepsi pozitif çıktı. Negatife döndüğü test sonucunu gece 01.30'da öğrendim. Virüs vücudumu terk ettiğinde saatlerce mutluluktan ağladım. Farkında olmadan virüs üzerimde o kadar çok psikolojik yük oluşturmuş ki vücudumu terk ettiğine bile inanamıyorum. Gece olmazsa sokağa çıkıp koşmak istiyordum. Koronavirüs ile yaşamanın ne kadar büyük bir korku olduğunu yaşadım. Benimle ailem de yaşadı. Annem, ben karantina altındayken ağladığını belli etmiyordu ama yakınlarım günlerce hiç durmadan ağladığını söyledi. Hem benim üzerimde hem de ailemin üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturmuş."

Dr. Burcu Ayvaz, koronavirüsü yendikten sonra kendisi gibi aynı korkuları yaşayan hastalara umut olmak için immün plazma bağışında bulunduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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