1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gri kategorideki terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki terörist teslim oldu. Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi
 15 Temmuz 2020 14:44
Yazdır
Gri kategorideki terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla gri kategorideki teröristin teslim olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ile emniyet ve jandarma unsurlarının, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucunda, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl yürütülen ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.

Terör örgütündeki çözülmenin artarak devam etmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
4'ü muvazzaf 8 kişi FETÖ'den gözaltına alındı
15 Temmuz 2020 16:04		 Darbe girişimini yöneten 10 üst düzey darbeci
15 Temmuz 2020 14:40
Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
15 Temmuz 2020 14:00		 Kızı PKK tarafından kaçırılan anne Alman yetkililerin duyarsızlığına tepki gösterdi
15 Temmuz 2020 12:14
İtirafçı, örgütün mülkiye yapılanmasındaki işleyişi anlattı
15 Temmuz 2020 11:58		 Haftanin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Temmuz 2020 11:42
Van'da HDP'li milletvekilinin aracında yakalanan terör zanlısına hapis istemi
15 Temmuz 2020 11:37		 Konya'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
15 Temmuz 2020 11:34
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
15 Temmuz 2020 11:20		 'Kullanmadım' dediği ByLock'tan 5 bin 496 mesajla talimat vermiş
15 Temmuz 2020 11:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:04 - 4'ü muvazzaf 8 kişi FETÖ'den gözaltına alındı16:02 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı15:51 - Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü15:45 - Bakan Pekcan: Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi15:34 - Yazar Adalet Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı15:33 - Adana yanıyor! Termometreler 36 dereceyi gösterdi
15:24 - Validen maske takmayan imama uyarı15:11 - Bakan Pakdemirli'den '15 Temmuz' açıklaması15:05 - AK Partili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki sözlerine yanıt15:02 - 'Bu şanlı bayrağı hiç bir örgütün emellerine yar etmeyeceğiz'14:56 - Bakan Kurum: Artvin ve Rize'de ulaşılamayan vatandaş kalmadı14:56 - Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti... Erdoğan da Gül'ü davet etti
14:44 - Gri kategorideki terörist teslim oldu14:40 - Darbe girişimini yöneten 10 üst düzey darbeci14:39 - CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürecek14:32 - Kovid-19'u yenen doktor : Ne zaman aklıma gelse tüylerim diken diken oluyor14:26 - Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
14:24 - Türkiye'den Kırgızistan'a koronavirüs yardımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti... Erdoğan da Gül'ü davet etti
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
Suikast timindeki tek firari, 4 yıldır her yerde aranıyor
Pandemide kış korkusu: İkinci dalga korkutucu olabilir!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üzük üzük üzmek 2
çikolata 2
lafı değiştirmek 4
fortuna sittard 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 1
medipol başakşehir 2
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 1
Düğün organizasyonu 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam