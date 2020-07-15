Bakan Kurum: Artvin ve Rize'de ulaşılamayan vatandaş kalmadı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şu an itibarıyla Artvin ve Rize'deki sel nedeniyle ulaşamadıkları vatandaş kalmadığını belirtti
|15 Temmuz 2020 14:56
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
15 Temmuz 2020 15:51
|Validen maske takmayan imama uyarı
15 Temmuz 2020 15:24
|Virüslü 3 kişi düğüne katıldı, 6 ev karantinaya alındı
15 Temmuz 2020 14:12
|Van Gölü kızıla boyandı
14 Temmuz 2020 21:22
|Tunceli'de 29 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması
14 Temmuz 2020 20:41
|Ayasofya ibadete açılacağı güne hazırlanıyor
14 Temmuz 2020 20:35
|İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
14 Temmuz 2020 19:16
|İBB 2019 yılı Denetim Komisyonu raporu açıklandı
14 Temmuz 2020 17:54
|İçişleri Bakanı Soylu: Felaketlere açık bir ülkeyiz
14 Temmuz 2020 17:14
|Kurban pazarlarında 'pazarlık kiti' ile tokalaşma dönemi
14 Temmuz 2020 17:12