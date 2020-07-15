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AK Partili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki sözlerine yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: En büyük FETÖ'cü Erdoğan'dır gibi abuk subuk, akla aykırı, insanlığa aykırı, siyasete de aykırı olan sözleri söylemek tam da 15 Temmuz darbecilerine karşı yek vücut olmamızı engelleyen bir tutumdur
 15 Temmuz 2020 15:05
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AK Partili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki sözlerine yanıt

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu toprakların hainleri çok olmuştur ama bu FETÖ'cü eşkıyalar kadar derin hainler, birtakım dış bağlantılarıyla ayakta durabilen hain bir çete Türkiye'ye herhalde hiç gelmedi. Dolayısıyla 15 Temmuz'un bu tarafını da unutmamamız, unutturmamamız lazım." dedi.

Kurtulmuş, NTV canlı yayınında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'un iki cephesi bulunduğunu söyleyen Kurtulmuş, "Bir tarafı ile büyük bir kahramanlık olduğu gibi diğer tarafıyla da Anadolu topraklarının görmüş olduğu en büyük ihanet gecesidir." diye konuştu.

Kurtulmuş, darbe girişiminin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin içine sızan hainlerin düşmana dahi yapılmayacak ihanetlerle millete karşı yürüttüğü bir teşebbüs olduğunu belirterek, "Sürekli uyanık olmamız lazım. Bu toprakların hainleri çok olmuştur ama bu FETÖ'cü eşkıyalar kadar derin hainler, birtakım dış bağlantılarıyla ayakta durabilen hain bir çete Türkiye'ye herhalde hiç gelmedi. Dolayısıyla 15 Temmuz'un bu tarafını da unutmamamız, unutturmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

- "15 Temmuz'un sinsi tarafı unutulmamalı"

"FETÖ tehdidi sona erdi mi?" şeklindeki bir soru üzerine Kurtulmuş, ilk andan itibaren çok ciddi şekilde devletin tüm kurum ve kuruluşlarının örgüte karşı mücadele verdiğini bildirdi.

Örgütün sıradan, 3-5 adamdan müteşekkil bir örgüt olmadığına işaret eden Kurtulmuş, "Bu darbe teşebbüsünden sonra hiç acıma göstermeksizin bu örgütün bütün imkanlarla kazınması, yok edilmesi ve devletin bir ihanet çetesinden korunması için çok titiz bir çalışma yürütüldü, bugün de yürütülüyor." dedi.

Kurtulmuş, 15 Temmuz'un sinsi tarafının unutulmaması gerektiğini belirterek, "Çok ciddi bir operasyon devam ediyor, tasfiye devam ediyor, devam edecek ama ben şu anda FETÖ'nün herhangi bir şekilde devlete, millete tehdit teşkil edebilecek bir noktada olmadığına inananlardanım. Ama bu iş bitti manasına da gelmez, uyanık olmamız lazım. En tehlikelisi de bugün karda yürüyüp ayak izini belli etmeyenlerdir. Bugün devletin birçok yerinde, özel sektörde, birçok yerde var olan ve hala bu örgütle irtibatlı olan unsurların gizli bir şekilde varlığını sürdürmesi muhtemeldir." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'dan sonra sıkı baskılama sonucu FETÖ'cü bazı hainlerin yurt dışına kaçtıklarını hatırlatan Kurtulmuş, bunların hala bazı ülkelerde ciddi bir koruma şemsiyesi altında olduklarını belirtti.

Kurtulmuş, "Dokunduğu yeri mahveden bu sarmaşığın belli dallarının, belli kollarının kalmış olması muhtemeldir. Özellikle yurt dışından Türkiye'nin içerisine doğru birtakım operasyon yapma kabiliyetlerini geliştirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Onun için de Türkiye'nin ilgili birimleri, istihbarat teşkilatlarımız başta olmak üzere bunları takip ediyor ve Türkiye'ye getiriyorlar." dedi.

- "Asla rehavete kapılmamamız lazım"

Bir soru üzerine, örgütün devletin kılcal damarlarından büyük oranda sökülüp atıldığını düşündüğünü ifade eden Numan Kurtulmuş, "Birçok yerde hala operasyonlar devam ediyor. Kendisini belli etmeyen, kamufle etmiş olan, ayak izinin takip edilmesini bir şekilde engellemiş olan unsurlar hala var olabilir ki var olduğu anlaşılıyor. Burada dikkatli olmamız lazım, asla bir rehavete kapılmamamız lazım." diye konuştu.

Kurtulmuş, 15 Temmuz gecesi tüm partilerin bir araya geldiği hatırlatılarak, "Bu birlik ve bütünlüğün sürdüğünü hala söyleyebilir miyiz?" şeklindeki soru üzerine, 15 Temmuz gecesi Meclis'te ortaya konulan birlik tablosunun önemli olduğunu vurguladı.

Bu tablonun sürdürülmesinin önemine de işaret eden Kurtulmuş, "Özellikle demokraside biz çok farklı fikirler içerisinde olabiliriz ama ortak noktada durmamız lazım. Demokrasinin en temel ortak noktası nedir? Milli iradeye sahip çıkmaktır. Maalesef hemen o Yenikapı ruhundan sonra özellikle ana muhalefet partisinin bazen anlamakta zorlandığımız tavırlarını gerçekten yadırgadığımızı ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

- "Bizim hiçbir çekincemiz yoktur"

İlk başta darbeye karşı mücadelenin yanında bulunup kısa bir süre sonra "15 Temmuz örtülü darbedir", "15 Temmuz tiyatrodur" demenin darbecilerin ekmeğine yağ sürmek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, amasız, fakatsız darbenin karşısında durulması gerektiğini vurguladı.

Kurtulmuş, "En büyük FETÖ'cü Erdoğan'dır gibi abuk subuk, akla aykırı, insanlığa aykırı, siyasete de aykırı olan sözleri söylemek tam da 15 Temmuz darbecilerine karşı yek vücut olmamızı engelleyen bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyasi ayak" tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, FETÖ konusunda AK Parti olarak en rahat noktada bulunanın kendileri olduğunu söyleyen Kurtulmuş, son seçimlerde AK Parti'nin karşısında olan adayı desteklemekte FETÖ'nün ne kadar hayati bir rol oynadığının görülmesi gerektiğini ifade etti.

Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bütün bunlar açıkken hele hele darbe teşebbüsünden sonra hatta ondan önceki dönemden başlayarak FETÖ'nün çok net bir düşmanlık ilişkisiyle AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a karşı yaklaştığı ayan beyan ortadayken bunun üzerinden bir siyasi ayak tartışmasını AK Parti'yi ilzam edecek şekilde ortaya koymak doğru bir şey değildir, hakkaniyete uygun değildir. Burada şunu söylüyoruz bizim hiçbir çekincemiz yoktur, siyasette nereye kadar uzanmış, ne şekilde gitmişse bunun üzerine gidilmelidir. Biz bu anlamda herhangi bir şekilde bilginin, belgenin ortaya çıkması halinde savcıların harekete geçmesi gerektiğinin en doğru yol olduğu kanaatindeyiz."
Anadolu Ajansı
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