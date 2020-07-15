Yazar Adalet Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan ve dün hayatını kaybeden yazar Adalet Ağaoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
|15 Temmuz 2020 15:34
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Eserleriyle bugüne kadar birçok ödüle layık görülen ve 91 yaşında hayatını kaybeden Ağaoğlu için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ağaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ve bazı milletvekilleri de katıldı.
Ağaoğlu'nun ailesi ve yakınlarının taziyeleri kabul etmesinin ardından cenaze namazı kılındı.
Adalet Ağaoğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere, Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü.
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