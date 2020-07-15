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FETÖ davalarına bakmak üzere yeni mahkeme kuruldu!

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından, Ankara İdare Mahkemesinde FETÖ ihraç kararlarına karşı açılacak davalara bakmak üzere üç yeni mahkemenin 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verildi.
 15 Temmuz 2020 16:24
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FETÖ davalarına bakmak üzere yeni mahkeme kuruldu!

Bilindiği üzere, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından verilen kararlara Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilmektedir.

Bu düzenleme çerçevesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 14 Temmuz 2020 tarihli alınan karar çerçevesinde, Ankara İdare Mahkemesi nezdinde 26, 27 ve 28 İdare Mahkemelerinin 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.

Böylelikle, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ve 28 İdare Mahkemesi olmak üzere toplam 9 mahkeme FETÖ'den ihraç edilenlerin işlemleri ile ilgili karar verecektir.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun Müstemir Yetki Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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