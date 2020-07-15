FETÖ davalarına bakmak üzere yeni mahkeme kuruldu!
|15 Temmuz 2020 16:24
|Yazdır
Bilindiği üzere, 7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından verilen kararlara Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açılabilmektedir.
Bu düzenleme çerçevesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 14 Temmuz 2020 tarihli alınan karar çerçevesinde, Ankara İdare Mahkemesi nezdinde 26, 27 ve 28 İdare Mahkemelerinin 17 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla faaliyete geçirilmesine karar verilmiştir.
Böylelikle, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 ve 28 İdare Mahkemesi olmak üzere toplam 9 mahkeme FETÖ'den ihraç edilenlerin işlemleri ile ilgili karar verecektir.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun Müstemir Yetki Kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi açığa alındı
15 Temmuz 2020 17:23
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15 Temmuz 2020 16:02
|Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
15 Temmuz 2020 13:59
|İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:
15 Temmuz 2020 13:44
|İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı
15 Temmuz 2020 10:33
|YÖK Başkanı Saraç'tan 15 Temmuz mesajı
15 Temmuz 2020 10:05
|Van Valisi Bilmez'den 50 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 uyarısı
15 Temmuz 2020 09:45
|Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
15 Temmuz 2020 09:41
|Hakime test var, personele yok
15 Temmuz 2020 09:27
|Yurtdışına uçuş için sigorta ve test şartı
15 Temmuz 2020 09:03