DSÖ: Çocukların kızamık, tetanos ve difteri gibi hastalıklara bağışıklığı düştü
|15 Temmuz 2020 16:35
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Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü corona virüsü salgınıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Corona virüsü salgını sırasında çocukların kızamık, tetanos ve difteri gibi hastalıklara bağışıklığı çok ciddi seviyede düştü" dedi.
13 milyondan fazla vakanın görüldüğü corona virüsü salgınıyla birlikte uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan bir uyarı geldi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki UNICEF ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların çok ciddi bir risk altında olduğunu duyurdu.
Ghebreyesus, Covid-19 sebebiyle çocukların tetanos, dizanteri ve kızamık gibi hastalıkların aşısının yapılmasının oranının düştüğünü açıkladı. Ghebreyesus, "Çocukların rutin olarak aşı yapılma süreçlerinin Covid-19 yüzünden sekteye uğraması corona viüsü salgınından çok daha büyük risk oluşturuyor" dedi.
Yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaşan yetkililer, 82 ülkenin yaklaşık dörtte üçü, corona virüsü sebebiyle aşı programlarının sekteye uğradığını duyurdu.
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