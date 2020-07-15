Trump'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı paylaşımı
|15 Temmuz 2020 16:45
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200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs pandemisi nedeniyle ölenlerin sayısı 580 bini geçti, yaklaşık 13 milyon 500 bin kişi virüsle enfekte oldu. Pandemiden en kötü etkilenen ülke olan ABD'de Başkan Donald Trump Twitter hesabından heyacanlandıran bir paylaşım yaptı. "Aşılarla ilgili harika haberler!" ifadesini kullanan Trump'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
MODERNA'NIN AŞISI KATILIMCILARIN TAMAMINDA BAĞIŞIKLIK TEPKİSİ OLUŞTURDU
Bununla birlikte, ABD'de aşı çalışmalarını merkezine oturan Moderna, dün yaptığı açıklamada mRNA-1273 olarak bilinen aşı adayının güvenli olduğunu ve klinik çalışmaların ilk aşamasında 45 katılımcının hepsinde bir bağışıklık tepkisi oluşturduğunu söyledi.
Moderna, şu anda klinik denylerin ikinci aşaması için 18-55 yaş arası 300 ve 55 yaş üstü 300 sağlıklı yetişkinin kaydını tamamladı. Aşının son ve üçüncü aşaması ise 27 Temmuz'dan itibaren ABD'de 30 bin katılımcıyı kapsayacak şekilde yapılacak.
ABD'li sağlık otoritelerinin belirttiğine göre aşının yıl sonunda 500 milyon doz üretilmesi bekleniyor.
23 AŞININ KLİNİK DENEMELERİ SÜRÜYOR
Diğer taraftan, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 14 Temmuz itibarıyla Covid-19'a karşı 140 aşı adayı geliştirme, 23 aşı adayı ise klinik deneme safhasında bulunuyor.
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