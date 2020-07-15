Kadın postacı, icra tebligatı götürdüğü evde saldırıya uğradı
|15 Temmuz 2020 16:53
|Yazdır
PTT Manisa Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi'nde posta dağıtıcısı olarak görev yapan Fatma Ağırman (34), 11 Temmuz'da saat 12.30 sıralarında Alaybey Mahallesi'nde icra tebligatı götürdüğü evde hem sözlü hem de fiziki saldırıya uğradığını belirtti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Fatma Ağırman, kendisi darbeden H.Ç.ve eşi A.Ç.'den şikayetçi oldu.
Yaşadığı olayı anlatan Ağırman, hayatında ilk defa bir eve tebligat götürdüğü için darbedildiğini ifade ederek, şunları söyledi:
"Alaybey Mahallesi'nde bir eve icra tebligatı götürdüm. Kapıyı çaldım ve tebligat getirdiğimi söyledim. Kapıyı açar açmaz bir kadın beni içeri çekiştirdi ve saçlarımı tutmaya başladı.
"Kadının eşi bir anda içeriden geldi ve bana yumruk attı. Sonra can havliyle kaçmaya çalışırken arkamdan da darbe aldım. Aldığım darbe ile merdivenlerden yuvarlandım.
Sonra "Bana yardım edin" çığlıklarıyla kendimi dışarı attım. Orada bir kıraathaneye sığındım. Ardından polis çağırdılar ve kendilerinden şikayetçi oldum. Hastaneye gidip darp raporu aldım."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
15 Temmuz 2020 17:45
|Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada
15 Temmuz 2020 17:26
|Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü
15 Temmuz 2020 17:04
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 37 oldu
15 Temmuz 2020 17:01
|Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü
15 Temmuz 2020 14:15
|Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu
15 Temmuz 2020 10:37
|Çorum'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu
15 Temmuz 2020 10:29
|Taksici mağduru ünlü şarkıcının kardeşi çıktı
15 Temmuz 2020 10:03
|İşçi minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
15 Temmuz 2020 09:21
|İzmir'de bir kişi denizde boğuldu
15 Temmuz 2020 08:46