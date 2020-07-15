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Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırdan düşen saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
 15 Temmuz 2020 17:04
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tırdan düşen saman balyalarının altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Akçakale-Ceylanpınar yolunun 30. kilometresinde meydana geldi. İ.B. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen tır viraja girdiği sırada, dorsesindeki balyalar yola düştü. Bu sırada karşı yönden gelen Mustafa Bozkurt (45) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yola savrulan saman balyalarının altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Bozkurt'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü İ.B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin karşı yönden gelen tırla karşılaştıkları sırada dorsede bulunan saman balyalarının motosikletin üzerine devrildiği, tırın duramaması nedeniyle saman balyalarının yaklaşık 100 metrelik alana dağıldığı görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
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