1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Fahrettin Koca'dan kalabalığa girmeyin uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi
 15 Temmuz 2020 17:49
Yazdır
Bakan Fahrettin Koca'dan kalabalığa girmeyin uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz gecesini anlattı
15 Temmuz 2020 18:54		 İYİ Parti'li Türkkan'dan kızının çakarlı paylaşımı ile ilgili açıklama
15 Temmuz 2020 18:06
1000 TL'lik nakdi destek uygulaması devam edecek
15 Temmuz 2020 17:20		 Karamollaoğlu'ndan 15 Temmuz ve Ayasofya açıklaması
15 Temmuz 2020 16:23
Bakan Pekcan: Kahramanlıkları sayesinde vatan sevgisi ihaneti yendi
15 Temmuz 2020 15:45		 Bakan Pakdemirli'den '15 Temmuz' açıklaması
15 Temmuz 2020 15:11
AK Partili Kurtulmuş'tan, Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasındaki sözlerine yanıt
15 Temmuz 2020 15:05		 'Bu şanlı bayrağı hiç bir örgütün emellerine yar etmeyeceğiz'
15 Temmuz 2020 15:02
Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti... Erdoğan da Gül'ü davet etti
15 Temmuz 2020 14:56		 CHP çoklu baro düzenlemesini AYM'ye götürecek
15 Temmuz 2020 14:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:11 - TOGG fabrikası için hummalı çalışmalar devam ediyor18:54 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz gecesini anlattı18:47 - Kara gecenin unutulmaz kahramanları18:35 - Anne ve ablasını öldüren eniştesinden 20 yıl sonra intikam aldı18:23 - Rüyanın etkisinde kaldı, evinin salonuna kuyu kazdırdı18:19 - Darbenin sivil ayağı ortaya çıkarılamadı
18:17 - Yayılma azalmazsa koronada risk büyük18:11 - 15 Temmuz'da Erdoğan'ın uçağını indiren kule görevlileri konuştu18:06 - İYİ Parti'li Türkkan'dan kızının çakarlı paylaşımı ile ilgili açıklama18:02 - FIFA, 5 oyuncu değişikliği kuralının uygulanacağı süreyi uzattı17:53 - Haber spikerinin ön dişi canlı yayında düştü17:49 - Bakan Fahrettin Koca'dan kalabalığa girmeyin uyarısı
17:45 - Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı17:42 - Vali uyardı: Daha temkinli, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız17:26 - Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada17:23 - Alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi açığa alındı17:20 - 1000 TL'lik nakdi destek uygulaması devam edecek
17:04 - Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada
Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti... Erdoğan da Gül'ü davet etti
1000 TL'lik nakdi destek uygulaması devam edecek
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
İstanbul Sözleşmesi masaya yatırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.07.2020 beşiktaş vs fenerbahce maçı 1
fortuna sittard 1
güvercin 2
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 2
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü 1
maske 3
trabzonspor 1
Küçükbaş hayvan 2
bana yaklaşma 1
ayaklarını sürüye sürüye yürümek 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam