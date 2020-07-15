Bakan Fahrettin Koca'dan kalabalığa girmeyin uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi
|15 Temmuz 2020 17:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Riski zayıflatın" mesajını paylaşarak, vatandaşlardan kalabalığa girmemelerini istedi.
Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından koronavirüsle mücadeleye dikkat çekmek için yayımladığı mesajında, "'Çıkmam lazım, işim var.' İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın" ifadesini kullandı.
ÇIKMAM LAZIM, İŞİM VAR. İşleri hangi saatlere planlarsak, kendimizi kalabalığa denk getirmeyiz? Hesap kitap yapın, riski zayıflatın.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020
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