Haber spikerinin ön dişi canlı yayında düştü
Ukrayna'da haber kanalı TSN'in spikeri Marichka Padalko, haberi sunduğu sırada ön dişi düştü. O anlar kanalın canlı yayın kameralarınca kaydedildi
|15 Temmuz 2020 17:53
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Ukrayna'da haber kanalı TSN'in spikeri Marichka Padalko, haberi sunduğu sırada ön dişi düştü. O anlar kanalın canlı yayın kameralarınca kaydedildi.
Ukrayna'da haber kanalı TSN'in ana haber spikeri Marichka Padalko'nun canlı yayında haber sunduğu sırada ön dişi düştü. Canlı yayına yansıyan görüntülerde, Padalko'nun düşen dişinin fark ederek eliyle aldığı ve haberi sunmaya devam ettiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, Padalko'nun profesyonellikten ödün vermeden haberi sunmaya devam etmesini tebrik etti.
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