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Yeni vaka sayısı açıklandı... Son üç günde pnömoni görülmeyen 6 il

Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
 15 Temmuz 2020 20:45
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Yeni vaka sayısı açıklandı... Son üç günde pnömoni görülmeyen 6 il

Sağlık Bakanlığı 15 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.

Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; '1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. '

dedi.

Memurlar.Net
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