Vali gençlere sordu: İzmir'in en büyük sorunu nedir?

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli gençlere yönelik sosyal medya hesabından mini bir anket yaptı. Kentin sorunlarını öğrenmek için gençlere çağrı yapan Vali Köşger, #izmirinenönemlisorunu etiketi açtı.

Vali Köşger, gençlerin vereceği yanıtları tek tek okuyup, gereken cevapları da vereceğini söyledi. Vali Köşger, yaptığı paylaşımda, "İzmirli gençler; Sizce İzmir'in en önemli sorunu nedir? Sizce İzmir'de en öncelikli yapılması gereken iş nedir? Bu mesajın altına veya #izmirinenönemlisorunu başlığı altına yazarsanız hepsini tek tek okuyacağım ve gerekenlere cevap vereceğim'' dedi.

Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez'in kokusu oldu.