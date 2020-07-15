Şehit polislerin isimleri, zırhlı araçlarda yaşatılıyor
|15 Temmuz 2020 19:31
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FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışması sırasında Ankara'da Gölbaşı'da bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16 uçağıyla düzenlenen saldırıda şehit olan ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç, Sevda Güngör ile Yunus Uğur'un anısına Çukurova ilçesi Ramazanoğlu Camii'nde mevlüt okutuldu.
Aynı saldırıda yaşamlarını yitiren şehitlerden Yunus Uğur ve ikiz polislerin çocukluktan beri birlikte büyüdükleri, yapılan saldırıda da yan yana şehit oldukları belirtildi.
Şehitlerin isimlerini taşıyan zırhlı polis araçları, cami önüne getirilerk yan yana park edildi. Çevik Kuvvet ve özel harekat polisleri araçların yanında nöbet tuttu.
Özel harekat polisleri, daha sonra şehitlerin ismini taşıyan araçlarla Turgut Özal Bulvarı'nda konvoy yaptı. Terör ve asayiş olaylarında kullanılan zırhlı araçlarla camiye gelen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.
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