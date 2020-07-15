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15 Temmuz şehidi polisin annesi: Acısı hiç dinmiyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde İstanbul'da yardım etmek için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi'nde çıkan çatışmada şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç'ın (26) annesi Asiye Dalgıç (50), oğlunun acısını yüreğinde taşıdığını söyledi. Şehit oğlunu rüyasında gördüğünden beri gözyaşı dökemediğini anlatan şehit annesi, ''Acısı hiç dinmiyor. Benim tek isteğim bunu yapanların cezalarını en ağır şekilde çekmeleri. Bizim çektiğimiz acıyı onlar çekemez ama ben çeksinler istiyorum'' dedi.
 15 Temmuz 2020 19:46
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15 Temmuz şehidi polisin annesi: Acısı hiç dinmiyor

Eskişehir'in Çiftiler ilçesine bağlı kırsal Alikan Mahallesi'nde oturan İsmet ve Asiye Dalgıç çiftinin 5 çocuğundan biri olan Fatih Dalgıç, polis olduktan sonra İstanbul'da 5 yıl görev yaptı. Daha sonra ise Şırnak'a atandı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ancak 15 Temmuz darbe girişimi gecesi izinli olarak İstanbul'da bulunan Fatih Dalgıç, meslektaşlarına destek ve yardım için Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğine gitti. Polis memuru Fatih Dalgıç, darbecilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederek şehit oldu. 2007 yılında babası İsmet Dalgıç'ın kalp krizi sonucu vefat etmesinin ardından amcası tarafından yetiştirilen ve doktor olmak istediği öğrenilen şehit polisin annesi Asiye Dalgıç, oğlunun acısını hala yaşadığını söyledi.

Şırnak'tan İstanbul'a koruma göreviyle gelerek izne ayrıldığını anlatan Asiye Dalgıç, ''İstanbul'da 5 yıl çalıştı. Mesleğini çok seviyordu. Şırnak'a gideli 1 sene olmuştu. Bende o sene içerisinde sadece 1 kere gördüm. Onunla en son cuma akşamı konuştum. 'Anne üniversite sınav sonucum açıklanacak, sana sürpriz yapacağım' dedi. Doktor olmak istiyordu kendisi. Cumartesi günü öğlen ölüm haberini aldım. İlk önce yaralı dediler ama gittiğimizde hastanede vefat etmişti. Koruma görevi için İstanbul'a gitmişti. Doktorluğu kazandığı için istifa edecekti. 1 haftalık izninde biraz arkadaşlarıyla görüşecekti. Pazartesi günü de kardeşiyle birlikte döneceklerdi. Darbe olunca arkadaşlarına yardıma gitti. O gün kaybettik kendisini. Kısıklı'da çatışma olmuş, orada arkadaşı tek başına kalıp yardım isteyince o da gitmiş. Oraya giderken şehit düştü'' dedi.

'FOTOĞRAFLARINA BAKAMIYORUM'

Oğlunun acısının hiç dinmediğini anlatan Asiye Dalgıç, darbe girişimine katılanlarında aynı acıyı çekmesini istediğini söyleyerek, ''Acısı hiç dinmiyor. Benim tek isteğim bunu yapanların cezalarını en ağır şekilde çekmeleri. Bizim çektiğimiz acıyı onlar çekemez ama ben çeksinler istiyorum. Bundan başka da yapabileceğim bir şey yok. Vatan sağ olsun, acısı çok büyük. Onun fotoğraflarına bakamıyorum. Her yerde fotoğrafları var ama bakamıyorum. Bütün kıyafetleri de duruyor. Dört tane daha evladım var ama onun yeri daha başkaydı, o en büyükleriydi. Bizim evimizin babası gibiydi. Babası vefat ettikten sonra o kardeşlerine baktı, onları okuttu. Acısı çok büyük, Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Vatanımız milletimiz için onlar canlarını verdi'' diye konuştu.

'RÜYAMDA GÖRDÜĞÜMDEN BERİ AĞLAMIYORUM'

Oğlunu gördüğü rüyasını anlatan ve o günden beri ağlamadığını ifade eden Asiye Dalgıç, "Evde ağlarken uyuyakalmışım. Rüyama girdi, yanıma gelip elimden tuttu ve 'Annecim ağlama, ben ölmedim yaşıyorum' dedi. Ben de o günden beri oğluma söz verdiğim içim ağlamıyorum. Gerçek gibiydi, resmen yanımda durup bana 'korkma ben hep yanındayım' dedi. Ben de söz verdim ve ağlamayacağım" dedi.

MEZARI BAŞINDA ANILDI

FETÖ'nun 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Eskişehirli polis memuru Fatih Dalgıç, mezarı başında anıldı. Törene Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Eskişehir Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir milletvekili Harun Karacan, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak ile vatandaşlar katıldı. Vali Ayyıldız ve beraberindekiler şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın mezarına karanfil bırakarak, ailesine başsağlığı diledi. Saygı duruşu ve askerin saygı atışının ardından Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek tarafından dualar okundu. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, törenin ardından şehit polis memuru Fatih Dalgıç'ın annesi Asiye Dalgıç'a Türk bayrağı teslim etti.
DHA
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