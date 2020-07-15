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Diyarbakır eski belediye başkanının hapis cezası onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.
 15 Temmuz 2020 20:11
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Diyarbakır eski belediye başkanının hapis cezası onandı

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını onadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 19 Ağustos 2019'da görevden alınarak yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında, itirafçı Hicran Berna Ayverdi'nin ifadeleri doğrultusunda "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Memurlar.Net
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