1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ceza kesildiğini öğrenice motorunu ateşe verdi

Nazilli'de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı. Trafik ekiplerinin yetersiz kendisine yetersiz ehliyet, vize ve sigortasızlıktan cezai işlem yaptığını öğrenen motosiklet sürücü sinirlerine hakim olamayınca yakıt deposunun kapağını açıp motoiskleti ateşe verdi.
 15 Temmuz 2020 20:34
Yazdır

Nazilli'de bir genç motosikleti ile seyir halindeyken trafik denetime takıldı. Trafik ekiplerinin yetersiz kendisine yetersiz ehliyet, vize ve sigortasızlıktan cezai işlem yaptığını öğrenen motosiklet sürücü sinirlerine hakim olamayınca yakıt deposunun kapağını açıp motoiskleti ateşe verdi.

Bir anda alev topuna dönen motosikelti söndürmesi için polis ekipleri itfaiyeye artadı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri motosiklete su sıkıp söndürmeye çalıştı, ancak motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından motosiklet sürücüsü F.Ç. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın, kendisine çok miktarda ceza uygulanmasına sinirlenip kendisini kaybettiği için motosikletine ateşe verdiği öğrenildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anne ve ablasını öldüren eniştesinden 20 yıl sonra intikam aldı
15 Temmuz 2020 18:35		 Rüyanın etkisinde kaldı, evinin salonuna kuyu kazdırdı
15 Temmuz 2020 18:23
Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
15 Temmuz 2020 17:45		 Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada
15 Temmuz 2020 17:26
Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü
15 Temmuz 2020 17:04		 Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 37 oldu
15 Temmuz 2020 17:01
Kadın postacı, icra tebligatı götürdüğü evde saldırıya uğradı
15 Temmuz 2020 16:53		 Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü
15 Temmuz 2020 14:15
Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu
15 Temmuz 2020 10:37		 Çorum'da gölette kaybolan gencin cesedi bulundu
15 Temmuz 2020 10:29
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:08 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar21:05 - Sivas Adliyesi'nde görevli 2 yargı mensubunun testi pozitif çıktı21:01 - '15 Temmuz anmalarından rahatsız olan bir zihniyet var'20:45 - Yeni vaka sayısı açıklandı... Son üç günde pnömoni görülmeyen 6 il20:45 - Erzurum'da açıldı! Türkiye'de ilk ve tek20:40 - 'Covid-19 Hava Trafik Kontrol Paneli' hizmete açıldı
20:34 - Ceza kesildiğini öğrenice motorunu ateşe verdi20:29 - Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?20:11 - Diyarbakır eski belediye başkanının hapis cezası onandı20:07 - Almanya'da teneffüste Türkçe konuşan öğrencilere ceza20:00 - Şehit orman muhafaza memuru toprağa verildi19:46 - 15 Temmuz şehidi polisin annesi: Acısı hiç dinmiyor
19:44 - Meteorolojiden 12 ilimiz için 'sağanak' uyarısı19:42 - WhatsApp beklenen güncellemeyi duyurdu!19:34 - Taksicilerden 240 araçlık Milli Birlik Konvoyu19:31 - Şehit polislerin isimleri, zırhlı araçlarda yaşatılıyor19:27 - Vali gençlere sordu: İzmir'in en büyük sorunu nedir?
19:11 - TOGG fabrikası için hummalı çalışmalar devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada
Abdullah Gül, Erdoğan'ı arayarak tebrik etti... Erdoğan da Gül'ü davet etti
1000 TL'lik nakdi destek uygulaması devam edecek
Yeni vaka sayısı açıklandı... Son üç günde pnömoni görülmeyen 6 il
BDDK'dan Akbank'a 155 milyon TL ceza
Bilim Kurulu Üyesi: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Çoklu baro kanunu yürürlüğe girdi. İşte getirilen 7 önemli düzenleme
Kamu sınavlarına hazırlık soruşturması: 60 kişiye gözaltı
Okulların kömür alımında devrim gibi düzenleme... Bakanlık Merkezden gerçekleştirilecek
Ayasofyada ilk namazda içeriye kaç kişi alınacağı belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
yağız sabuncuoğlu 1
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü 1
medipol başakşehir 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
çok yemek yiyip ardından soda içmek 1
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 2
duygu sömürüsü 1
lafı değiştirmek 5
hayal etmek 2
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam