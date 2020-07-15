Survivor'ın şampiyonu ödül olarak ne kadar kazanacak?

Tüm Türkiye'nin canlı yayında nefeslerini tutarak izlediği fenomen yarışmada şampiyon Cemal Can'ın kazandığı para ödülünün ise 500 bin TL olduğu tahmin ediliyor.

Dün gece Survivor takipçileri şampiyonun kim olacağını merak içersinde bekledi. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Barış ile Cemal Can arasındaki SMS oyları açıklandı ve daha fazla oyu alarak Survivor 2020 şampiyonu seçilen isim Cemal Can Canseven oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da geçtiğimiz yıl birincisinin ödülü 500 bin TL olmuştu. Ancak bu yıl da 500 bin TL ödül verilmesi bekleniyor.