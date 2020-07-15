Sivas Adliyesi'nde görevli 2 yargı mensubunun testi pozitif çıktı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın organlarında Sivas Adliyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldığı ve tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında "Sivas Adliyesi Kovid-19 salgını nedeniyle tahliye ediliyor" başlıklı haber ve paylaşımların yayınlanması üzerine basın açıklaması yapılmasının hasıl olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle Sivas Adliyesinin tahliye edileceği ya da kapatılacağı şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte 14 Temmuz 2020 tarihinde adliyede görev yapan iki yargı mensubunda Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine derhal filiasyon çalışması başlatılmıştır. Testi pozitif çıkan iki yargı mensubu ile temas ettiği düşünülen personele Kovid-19 testleri uygulanmış ve tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Olayın hemen ardından adliyede dezenfeksiyon işlemleri yapılmıştır. Vatandaşların yargı süreçlerinin aksamaması amacıyla salgından etkilenen yargı mensuplarının görevli olduğu mahkemelerde yeni görevlendirmeler yapılmıştır. Adliyemizde normal çalışma sistemine 1 Haziran 2020 tarihinde geçilmiş olup Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığının talimatları doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır. Sivas Adliyesinde verilen adalet hizmetleri kesintiye uğramadan devam etmektedir."