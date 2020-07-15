'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor
|15 Temmuz 2020 21:35
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Akçakoca'nın Çayağzı köyüne sefer için gelen Orhan Gazi'nin 1323 yılında çandı yöntemiyle yaptırdığı Orhan Gazi Camisi, mimari yapısıyla yıllara meydan okuyor.
Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde 8 metre genişlik ve 12 metre yüksekliğe sahip olan cami, bahçesindeki güllerin kokusu eşliğinde misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Caminin avlusunda, Osmanlı dönemine ait mezar taşları bulunuyor.
Akçakoca'nın Hemşin köyünde padişah 2. Mahmud tarafından 1834'te inşa edilen Cuma Camisi de çivisiz, birbirine geçirilme yöntemine göre kesilmiş kerestelerden oluşan yapısıyla görenleri büyülüyor.
Birinci katında taş işçiliği örneği, ikinci katında ise çandı tekniği kullanılarak inşa edilen cami, aynı zamanda ibadet turizmi açısından normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmayı bekliyor.
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