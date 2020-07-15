İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
|15 Temmuz 2020 21:38
|Yazdır
İzmit Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yapımı devam eden iş merkezi inşaatının etrafı paravanlarla kapatıldı. Müteahhit firma, paravan üzerine televizyon figürleri yerleştirerek, şantiye izleme alanları oluşturdu. Meraklı vatandaşlar paravanın yanına gelerek bu alanlardan şantiyede devam eden çalışmaları izleyebiliyor.
İnşaata bakan Ahmet Gün, "Valla çok mantıklı. Gayet esprili olmuş. Şahsen, denk geldiği zaman ben de bakıyorum. Aynı zamanda iş makineleri oldukça merak uyandırıyor insanlarda, seyrediyorlar. Ben kendim de endüstriyel makinaları izlemeyi çok seviyorum açıkçası. İlk gördüğümde çok dikkatimi çekti. Orayı televizyon gibi yapmışlar. Çok esprili olmuş. Aslında tüm şantiyelere böyle yapabilirler. Bu tip şantiyeler, iş makineleri televizyonda olsa evlilik programlarından daha çok seyredilebilir" dedi.
Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiği için baktığını söyleyen Göksel Tamer, "Türk toplumu olarak biz inşaat izlemeyi seviyoruz. Paravanın arkasında ne olduğunu merak ettiğimiz için, bize televizyon gibi bir şey açmışlar. Güzel, hoş olmuş. Merak ettim, ben de baktım. İçeride inşaat var. Meraktan bakıyoruz." diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dünyanın en uzun ikinci kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
15 Temmuz 2020 21:44
|'Çivisiz camiler' ziyaretçilerini bekliyor
15 Temmuz 2020 21:35
|Sivas Adliyesi'nde görevli 2 yargı mensubunun testi pozitif çıktı
15 Temmuz 2020 21:05
|Vali uyardı: Daha temkinli, dikkatli ve tedbirli olmak zorundayız
15 Temmuz 2020 17:42
|Ankara'da su borcunu ödeyemeyenlere faizsiz taksit imkanı
15 Temmuz 2020 16:26
|Bekçinin yazdığı cezayı mahkeme iptal etmişti, Valilik itiraz edecek
15 Temmuz 2020 16:15
|Valilikten koronavirüs vakalarında artış uyarısı
15 Temmuz 2020 16:12
|Fatih'te tarihi surların bir bölümü çöktü
15 Temmuz 2020 15:51
|Validen maske takmayan imama uyarı
15 Temmuz 2020 15:24
|Bakan Kurum: Artvin ve Rize'de ulaşılamayan vatandaş kalmadı
15 Temmuz 2020 14:56