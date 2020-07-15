Bursa'da Osmangazi İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde idareciler, kadın meslek dersi öğretmenleri ve öğrenciler tarafından düğünlerde kullanılmak üzere özel tasarım maskeler üretiliyor.

Lisenin Moda Tasarım Teknolojileri Alanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede normalleşme sürecinde düğünlerde maske takma zorunluluğu bulunması nedeniyle hem gelin ve damatlar hem de davetliler için giysileri ve zevklerine göre tasarım maske üretimine başlandı.

Salgın başladığında gönüllülük esasıyla cerrahi maske üreterek sürece katkıda bulunan okulda 3 idareci, Alan Şefi Aynur Kırıcı ve 7 öğrenci yine gönüllülük esasıyla maske üretiminde görev alıyor.

Gelinliklere uygun taş ve desenlerle süslenen, damatlar için de kravat ve mendiliyle uyumlu maskeler dikiliyor.

"Kombin maske" tasarımlarında, düğünlere gelen çocuklar da unutulmadı. Öğretmen ve öğrenciler, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerinin yer aldığı tasarımlar yapıyor.

"Maskeler hayatımızın bir parçası oldu"

Okul müdürü Nur Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelinlik ve damatlık modellerine göre maske tasarladıklarını söyledi.

Evlenecek çiftlerin, düğünde giyecekleri kıyafetlerin fotoğraflarını kendilerine gönderdiğini belirten Tutkun, "Biz de ona göre özel tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz çok memnun. Sadece gelin ve damatlara yönelik değil, özel günlere yönelik sünnet annesi, babası onların kıyafetlerine özel maske tasarımları da yapıyoruz." dedi.

Tutkun, maskelerin hayatın bir parçası olduğuna değinerek, kıyafetlerle kombin oluşturarak, maske takmayı zevkli hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Ürettikleri maskelerin yoğun talep gördüğüne işaret eden Tutkun, çeşitli firmalardan da siparişler aldıklarını aktardı.

Okula tahsis edilen baskı makinesiyle firmaların logolarının, isimlerinin olduğu, istenilen ebatta maskeler üretip talepleri karşıladıklarını belirten Tutkun, şöyle devam etti:

"Normalleşme sürecinin başlamasıyla öğrencilerimiz de maske üretimine gönüllü olarak katılım gösteriyor. Öğrencilerimiz eğitimini aldıkları mesleklerini de değerlendirmek üzere maske üretiyor. Döner sermaye kapsamında ailelerine katkı sağlama anlamında da çok verimli ve anlamlı bir çalışma oldu bizim için. Maske talep eden firmalar hem okula hem öğrencilerimize ve eğitimlerine katkı sağlayacaklar hem de çok anlamlı siparişler olacak. Ürünlerimizin kaliteleri birinci sınıf."

Tutkun, maske talebinde bulunanların okula müracaat edebileceği bilgisini verdi.

Okullar açıldığında uygulama anaokulu öğrencilerine maske hediye edecekler

Lisenin Müdür Yardımcısı Okan Akgün ise bilgisayarlı nakış tasarımı yapan makinelerle kişiye özel üretilen maskelerin dezenfekte edilip paketlenerek hazır hale getirildiğini bildirdi.

Taleplere en hızlı şekilde cevap verdiklerine dikkati çeken Akgün, "Çocukların ağız yapılarıyla orantılı maskeler üretiyoruz. Okulumuzda eğitim öğretim sürecinde uygulama anaokulumuzda 36 aydan başlayıp 4-5 yaş grubu öğrencilerimizi ağırlıyoruz. Okullarımız açıldığı takdirde tüm yeni gelen öğrencilere hediye birer maske vereceğiz, kullanım şekillerini de velilere aktaracağız." diye konuştu.

"Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar ve Ev Sahibi Topluluklar İçin Mesleki ve Teknik Eğitim ve İş Piyasası Hizmetleri Projesi" kapsamında okulda öğrenim gören 12. sınıf öğrencisi Sana Masri de kumaşlarla özel tasarımlar yaptıklarını, kendi diktiği maskeyi taktığını ve çevresinde beğenildiğini kaydetti.

Okulun imkanları sayesinde okurken meslek öğrendiklerini anlatan Masri, mesleğinde ilerleyip moda tasarımcısı olmak istediğini ifade etti.

Moda Tasarım Teknolojileri 12. sınıf öğrencisi Rümeysa Akman da virüsten korunmak için özel üretilmiş yüzde 100 pamuklu kumaşlar kullandıklarını, farklı fikirlerden yola çıkarak üretim yaptıklarını belirtti.

Sipariş verenlerin hoşuna giden modellere göre üretimi sürdürdüklerine değinen Akman, okulun kendisine çok katkısı olduğunu ve kendisini bu anlamda geliştirmek istediğini sözlerine ekledi.