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Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığından Ayasofya işbirliği protokolü
 15 Temmuz 2020 21:53
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Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10.30'da, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığında "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalayacak.
İhlas Haber Ajansı
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