Turizm Bakanlığı ile Diyanet arasında Ayasofya protokolü
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığından Ayasofya işbirliği protokolü
|15 Temmuz 2020 21:53
|Yazdır
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülecek koruma, geliştirme, tanıtım ve yönetim faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü imzalanacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 16 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10.30'da, Ankara Diyanet İşleri Başkanlığında "Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde Yürütülecek Koruma, Geliştirme, Tanıtım ve Yönetim Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Protokolü" imzalayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
15 Temmuz 2020 22:26
|Erzurum'da açıldı! Türkiye'de ilk ve tek
15 Temmuz 2020 20:45
|'Covid-19 Hava Trafik Kontrol Paneli' hizmete açıldı
15 Temmuz 2020 20:40
|Şehit polislerin isimleri, zırhlı araçlarda yaşatılıyor
15 Temmuz 2020 19:31
|Alkollü olan ve uygunsuz tavır sergileyen kamu görevlisi açığa alındı
15 Temmuz 2020 17:23
|FETÖ davalarına bakmak üzere yeni mahkeme kuruldu!
15 Temmuz 2020 16:24
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15 Temmuz 2020 16:02
|Haliç Köprüsü'nde derz yenilemesi yapılacak
15 Temmuz 2020 13:59
|İstanbul Emniyet Müdürü, Ayasofya Camisi'nde incelemede bulundu:
15 Temmuz 2020 13:44
|İkinci Dönem Hafızlık Tespit Sınavları tamamlandı
15 Temmuz 2020 10:33