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Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un babasını fotoğraflarından tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadesini kullandı.
 15 Temmuz 2020 22:05
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Bakan Koca'dan duygulandıran 15 Temmuz paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda tanıştığı şehit Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı Hiranur'un babasını fotoğraflarından tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin."

Fahrettin Koca, paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına de yer verdi.
Anadolu Ajansı
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