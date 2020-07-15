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Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde protesto

Japonya'nın Yokohama kentindeki Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait Horizon Japan International School'un önünde protesto gösterisi düzenlendi.
 15 Temmuz 2020 22:28
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Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde protesto

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) etkisinin azaldığını ancak bunun Türkiye'nin arzu ettiği seviyede olmadığını söyledi.

Büyükelçi Mercan, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde Japonya-Türkiye ilişkilerinin seyrini AA muhabirine değerlendirdi.

Mercan, FETÖ'nün eğitim, kültür, ticaret konularında yurt dışında Türkiye'yi temsil ettiğine yönelik yanlış görüşe karşı Japonya'da mücadele edildiğini belirtti.

Örgütün şimdiye dek İslami değerleri istismar ettiğini dile getiren Mercan, darbe teşebbüsünün ilk aşamada birçok ülkede olduğu gibi Japonya'da da anlaşılamadığına dikkati çekti.

Mercan, iki ülkenin dışişleri bakanlarının yakın ilişkisi ve devletler düzeyinde yapılan karşılıklı temasların, örgütün iç yüzünün Japonya'da anlaşılmasında etkisini gösterdiğini kaydetti.

Geçen yıl G20 dönem başkanlığında Japonya'ya Türk bakanların üst düzey ziyaretlerde bulunduğunu anımsatan Mercan, Japon makamlarının FETÖ'nün dış yapılanması ve maksatlarına dair bilgilendirildiğini aktardı.

Japonya Başbakanı Abe Şinzo ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş birliğini vurgulayan Mercan, şöyle konuştu:

"Erdoğan ve Abe'nin dayanışmaları ve karşılıklı görüşmeleri FETÖ'nün etkisini Japonya'da azalttı. Yokohama, Nagoya, Sendai ve Şinjuku'da FETÖ tesislerinin faaliyetleri sürüyor. Bunların hepsi özel işletmeler ve özel tutulmuş mekanlarda. Japonya hükümetine ya da yerel belediyelere bağlı binalarda FETÖ işletmesi kursu, dersanesi, okulu kalmadı. 'FETÖ'nün etkisi azaldı' diyebiliriz ancak arzu ettiğimiz seviyede olmadı. Daha fazla iş birliği beklediğimizi söylemem lazım."

- İş gücü ve birikim

Mercan, 130 yıllık ilişkilerin temelinin Osmanlı ve Japon İmparatorluklarının girişimleriyle atıldığını anımsatarak, Türk-Japon halkları arasındaki "derin hürmete" dikkati çekti.

Japonya'da Türkiye'ye yönelik pozitif algı olduğunu vurgulayan Mercan, Ankara ile Tokyo arasında kurulan stratejik ortaklığın, dostluğun siyasi boyutunda tamamlayıcı etki gösterdiğini kaydetti.

Bu etkinin ekonomi ve ticaret alanlarında geri dönüşleri olması gerektiğini kaydeden Mercan, "Ertuğrul Fırkateyni olayı ve Türk Hava Yollarının Tahran'dan Japonları tahliyesi iki önemli argüman ancak ekonomik anlamda iki ülke tamamlayıcı unsur. Teknolojik birikim ve iş gücü anlamında Japonya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin Japonya'ya ihtiyacı var. Ayrıca siyasi bir ön yargı yok." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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