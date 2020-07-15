Halk Ekmek Genel Müdürü kendini işten atıp tazminat almış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye Meclisi toplantısında önceki belediye yönetimine dair usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mansur Yavaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sonradan emekli olan Ankara Halk Ekmek Genel Müdürü, aynı zamanda yönetim kurulu başkanı. Kendini işten atıyor. Yönetim kurulu başkanı A, genel müdür A'yı işten atıyor. Gazetelere 'istifa ettim' diyor ama bir de kendi kendini attığı için ayrıca kıdem tazminatı alıyor. Fakirin fukaranın ekmeğinden alıyor. Bunların hepsi savcılık kaydında var. Hangi parti toplantılarına ne kadar ücretsiz ekmek gitmiş, hepsi savcılıkta. O da yetmemiş, geriye yönelik olarak sendikayla, herhangi bir işçiyi işten atarsan şu kadar tazminat ödenir diye ayrı bir protokol yapmış."