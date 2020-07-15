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Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik dün başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor. Teröristlerin izini süren güvenlik güçleri, tespit ettiği birçok mağara sığınak ve barınağı imha etti.
 15 Temmuz 2020 23:01
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Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor

İçişleri Bakanlığı'nca iç güvenlik operasyonları kapsamında terör örgütü PKK'ya yönelik Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 58 komando timi, 12 jandarma Özel Harekat timi, 12 Polis Özel Harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 timden oluşan bin 485 personelin katılımıyla 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu sürüyor.

Dün İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un duyurusuyla başlatılan operasyonda, terör örgütü PKK'nın bombacısı olarak bilinen ve 5 sivilin şehit edildiği saldırının sorumlusu 'Ali Şer' kod adlı terörist Osman Durmuş, silahıyla birlikte ölü ele geçirildi. Operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı, el yapımı patlayıcılar tuzaklanan birçok mağara, sığınak ve barınak da tespit edilerek, kullanılmaz hale getirildi.

2 YILDA 8 BÜYÜK OPERASYONLA PKK'YA DARBE

Şırnak'ta, 2019-2020 yıllarında 8 büyük operasyonla örgüte darbe vuruldu. 18 Ağustos 2019 Hakkari Kavaklı bölgesi merkez olmak üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara hattını kapsayacak şekilde başlayan 'Kıran-1' operasyonu, 27 Ağustos'ta Bagok ve Mava alanları merkez olmak üzere Mardin-Batman-Şırnak ara hattında 'Kıran-2' operasyonu, 21 Eylül'de Herekol ve Bestler Dereler bölgesini kapsayan Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kıran-3' operasyonu, 11 Kasım'da Faraşin bölgesini kapsayan Şırnak-Hakkari-Van hattında 'Kıran-6' operasyonu, 20 Aralık'ta 'Kıran-9 Cudi Dağı' operasyonu, 30 Ocak 2020'de, 'Kapan-5 Gabar' Operasyonu, 1 Mart'ta Siirt ve Şırnak ara hattında 'Kapan-7 Karadağ' operasyonu tamamlandı. Dün itibarıyla başlatılan 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu ise sürüyor. Bu operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
DHA
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