Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı
|15 Temmuz 2020 23:06
|Yazdır
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), 14 gün sonra, dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fatmanur A. ve Eylem Emir Can Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylem Emir Can, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 14 gün komada yaşam savaşını sürdüren Can, dün yaşamını yitirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can'ın cenazesi, bugün Osmaniye Camisi'nde öğlende Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ceza kesildiğini öğrenice motorunu ateşe verdi
15 Temmuz 2020 20:34
|Anne ve ablasını öldüren eniştesinden 20 yıl sonra intikam aldı
15 Temmuz 2020 18:35
|Rüyanın etkisinde kaldı, evinin salonuna kuyu kazdırdı
15 Temmuz 2020 18:23
|Termal tesiste eşi ve kayınvalidesini öldüren zanlı tutuklandı
15 Temmuz 2020 17:45
|Kaymakamın ölümden döndüğü an kamerada
15 Temmuz 2020 17:26
|Üzerine saman balyaları düşen motosiklet sürücüsü öldü
15 Temmuz 2020 17:04
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 37 oldu
15 Temmuz 2020 17:01
|Kadın postacı, icra tebligatı götürdüğü evde saldırıya uğradı
15 Temmuz 2020 16:53
|Lisenin spor salonu inşaatında çökme: 1 işçi öldü
15 Temmuz 2020 14:15
|Cezaevinden korona virüs izniyle çıktı, damda ölü bulundu
15 Temmuz 2020 10:37