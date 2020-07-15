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Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), 14 gün sonra, dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
 15 Temmuz 2020 23:06
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Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), 14 gün sonra, dün tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 1 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. A.Z. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, arkadaşı Eylem Emir Can ile birlikte dolaşmaya çıkan Fatmanur A. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada, iki arkadaş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fatmanur A. ve Eylem Emir Can Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eylem Emir Can, buradaki müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde 14 gün komada yaşam savaşını sürdüren Can, dün yaşamını yitirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği öğrencisi olan Eylem Emir Can'ın cenazesi, bugün Osmaniye Camisi'nde öğlende Davutlar Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA
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