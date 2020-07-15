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Meclis'te 'demokrasi nöbeti' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.
 15 Temmuz 2020 23:11
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Meclis'te 'demokrasi nöbeti' başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcular darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalanan yerlerini gezdi.

Sporcular daha sonra TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde "demokrasi nöbetini" başlattı. Sporcuların üzerlerine 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.

Sporcular, sabah namazına kadar sürecek "demokrasi nöbeti" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sporcuların maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması dikkati çekti.

Başkentte vatandaşlar "demokrasi nöbeti"ne başladı

Başkentte Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabaha kadar sürecek "Demokrasi nöbeti" tutmaya başladı.

Ankara Valiliği ve Altındağ Belediyesince 1. TBMM ve Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

Yiyecek ve içeceklerin dağıtıldığı etkinlik, sabaha kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı
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