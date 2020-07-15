Tunceli Valiliği: Videoyu çekenler görevden uzaklaştırıldı
|15 Temmuz 2020 23:29
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Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde 'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede?' sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.
Aralarında polislerin olduğu ve "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu, çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
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