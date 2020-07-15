1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli Valiliği: Videoyu çekenler görevden uzaklaştırıldı

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde 'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede?' sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.
 15 Temmuz 2020 23:29
Yazdır

Tunceli Valiliği, Nazımiye ilçesinde 'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede?' sorusunun yer aldığı videoya ilişkin görüntüde yer alanların açığa alındığını bildirdi.

Aralarında polislerin olduğu ve "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerede?" sorusunun yer aldığı videoya ilişkin Tunceli Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında, "Nazımiye ilçemizde görev yapan kamu görevlilerince çekildiği tespit edilen, bazı sosyal medya ortamlarında paylaşılan ve vatandaşlarımızı rencide edici nitelikte söz ve davranışlar içeren videoyu, çeken ve yayımlayanlar hakkında gerekli soruşturma Valiliğimizce başlatılmış ve ilgililer hakkında görevden uzaklaştırma işlemi yapılmıştır. Konunun hassasiyetle takipçisi olacağımız hususu kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ambulansa yol vermeyen şoföre 2 bin 963 lira ceza
14 Temmuz 2020 23:44		 Üniversite, tepkiler üzerine geri adım attı... AÖF yaz okulu açılacak
08 Temmuz 2020 20:34
Huzurevinde salgına çifte soruşturma
08 Temmuz 2020 08:15		 Sakarya Valiliğinden hayvanlara işkence iddiasına inceleme
05 Temmuz 2020 16:57
Bakanlık Hendek'teki patlamayla ilgili soruşturma başlattı
04 Temmuz 2020 11:18		 ÖSYM'den 'Mabel Matiz' sorusuna inceleme
03 Temmuz 2020 15:25
Kayseri'de 2 günlük bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma
01 Temmuz 2020 21:59		 RTÜK'ten Tele 1'e 'Abdülhamit'e hakaret' soruşturması
26 Haziran 2020 11:54
Bakan Akar talimat verdi: Askerlere soruşturma açıldı
21 Haziran 2020 17:27		 Hastane koridorunda bisiklet süren doktora soruşturma
20 Haziran 2020 16:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:01 - Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?00:01 - 15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:45 - Şırnak'ta görevinden uzaklaştırılan kamu görevlisi tutuklandı23:40 - FETÖ'nün elebaşının çiftliğinin önünde protesto23:35 - Türkiye'deki 90 bin camiden selalar yükselecek23:29 - Tunceli Valiliği: Videoyu çekenler görevden uzaklaştırıldı
23:19 - 15 Temmuz Gazisi törende gözyaşlarına boğuldu23:11 - Meclis'te 'demokrasi nöbeti' başladı23:10 - Turizmin gözbebeğinde 'pes' dedirten manzara23:06 - Kazada yaralanan üniversite öğrencisi kurtarılamadı23:02 - Uzman uyardı: Sosyal medyadan değil yüz yüze görüşün!23:01 - Güvenlik güçleri, Cudi Dağı'nda teröristlerin izini sürüyor
22:55 - Bulgar güreş şampiyonu koronavirüse yenik düştü22:48 - Halk Ekmek Genel Müdürü kendini işten atıp tazminat almış22:37 - Araştırma yapıldı! Otomobil lastiklerinde büyük tehlike22:36 - Bakan açıkladı! Türksat 6A 2022'de uzaya gönderilecek22:28 - Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde protesto
22:26 - Fatih'in eğitim aldığı Saatli Medrese müze olacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ÇOK OKUNANLAR
Bir memur yıllık izin formunda, iznini geçireceği yere Tüm İller yazabilir mi?
15 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 1
trabzonspor 1
survivor finalinde salgına karşı kuralların uygulanmaması 2
ayasofya'ya namaz turlarının başlaması 1
15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü 1
Küçükbaş hayvan 3
fortuna sittard 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 1
bülent ersoy 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla Yatağan Belediyesi 9 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 22 Tiyatro Oyuncusu Alacak
Manisa Sart Amerikan Harfiyat Heyeti Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Çağlak 20 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
Malatya Aktu Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
Kocaeli Karamürsel Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam