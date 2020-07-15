Türkiye'deki 90 bin camiden selalar yükselecek
15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerimizden selalar okunacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da, Beştepe Millet Camii'nden sela okuyacak.
|15 Temmuz 2020 23:35
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