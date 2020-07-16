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Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13'te Ayasofya Camisi ve 81 ildeki camilerden sela okundu.. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii'nden sela okudu.
 16 Temmuz 2020 00:27
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Tüm camilerde saat 00:13'te sela okundu

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13'te Ayasofya Camisi ve 81 ildeki camilerden sela okundu.. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Beştepe Millet Camii'nden sela okudu.
Anadolu Ajansı
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