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Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

Bilecik'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.
 16 Temmuz 2020 00:55
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Bilecik'te DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalananlardan biri tutuklandı

Bilecik'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, biri kadın 4 zanlıyı gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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