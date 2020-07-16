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Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonları sırasında ağır yaralanan 2 Polis Özel Harekat personelinin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.
 16 Temmuz 2020 04:16
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Siirt'te 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Anadolu Ajansı
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