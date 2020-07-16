Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: Namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından 15 Temmuz'un 4. yıldönümü vesilesiyle paylaşımda bulundu.
|16 Temmuz 2020 04:19
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Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir. Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir?" ifadelerine yer verdi.
Güçlü olmak, sadece sayıca çok, silahça üstün olmak demek değildir.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 15, 2020
Tanka yumruk, savaş uçağına levye fırlatan, namluya alnını dayayan bir milletin önünde kim durabilir? pic.twitter.com/H4tHkLYWH6
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