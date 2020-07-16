Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA

PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "bilimsel araştırma projesi tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi," ibaresinden sonra gelmek üzere "ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projelere kaynak aktarımının yapılması," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ", teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (i) bendinde yer alan "18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" ibaresi "7/3/2019 tarihli ve 810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (o) bendinde yer alan "yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışında" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"ğ) Komisyon: Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyonu,"

"ö) Kaynak aktarımı: Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde otuzunu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkıyı,

p) Proje değerlendirmesi yapacak uzman: Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemi,

r) Komisyon başkanı: Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişiyi,

s) Üst yönetici: Yükseköğretim kurumu rektörünü,"

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin yürütülmesi için üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Komisyon başkanı ve üyeleri görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarına" ibaresi "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Kurulu" şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'te duyurulan yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasına "Bu Yönetmeliğin 5, 6," ibaresinden sonra gelmek üzere "6/A," ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Komisyon, desteklenen projelerin bu maddede yer alan ilkelere uygunluğundan sorumludur."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ödenecek ücret

MADDE 6/A - (1) Bilimsel araştırma projelerinin kabulü öncesinde, proje değerlendirmesinde görevlendirilen uzmana, proje bazında 10.000 gösterge rakamının görevlendirmenin yapıldığı tarihteki memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, Komisyon tarafından projelerin nitelikleri de dikkate alınarak belirlenen tutarda ücret ödenir.

(2) Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir takvim yılında altıyı geçemez.

(3) Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "rektör" ibaresi "üst yönetici" olarak, "görevlendireceği rektör yardımcısı" ibaresi "yazılı olarak yetki devri yapılmak suretiyle komisyon başkanı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Projelere kaynak aktarımına ilişkin ara raporların ve sonuç raporlarının verilme dönemleri ve süreleri proje sözleşmeleri dikkate alınarak komisyon tarafından belirlenir."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Tez projeleri hariç, bilimsel araştırma projeleri ek süreler dahil en çok otuz altı ay içerisinde tamamlanır. Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilir. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla altı aya kadar devam ettirilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bilimsel araştırma projelerinin ve kaynak aktarımı desteklerinin YÖKSİS'e girilmesi

MADDE 10 - (1) Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS'e girilir.

(2) YÖKSİS'e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne aittir.

(3) Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulur."

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Bu şekilde elde edilen nemalar kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir olarak kaydedilir."

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Özel hesaptan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ön ödeme alınarak yapılan alımlar hariç" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) Katılım şartı olarak öngörülen ve proje bütçesinin yüzde otuzunu aşmayacak nakdi destek tutarı bu amaçla kullanılacak bütçede yoksa, kaynak aktarımı taahhüdünde bulunulamaz."

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözleşmeli olarak çalıştırılacakların harcamaları," ibaresinden sonra gelmek üzere "uzman ücretleri," ibaresi eklenmiş ve "yılı yatırım programında yer alan araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleri dışındaki" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "Kalkınma Bakanlığına" ibaresi "Strateji ve Bütçe Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

"(3) Onaylanan proje planlarında personel çalıştırılması öngörülmediği sürece, bilimsel araştırma projelerinde özel hesaptan personel çalıştırılamaz, bu amaçla herhangi bir ödeme yapılamaz. Yılı yatırım programında yer alan rektörlük bilimsel araştırmaları isimli projeler için ilgili üniversitelerin komisyonlarınca, Yılı Yatırım Programının teknolojik araştırma sektöründe yer alan diğer tüm projeleri için ise Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre projelerde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel çalıştırılabilir. İlgili mevzuatı gereğince yapılması gereken zorunlu ödemeler, toplam proje maliyeti içinde kalmak kaydıyla ödenebilir."

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 13/B maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Burs miktarı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenir.

(4) Bursiyerler için belirlenen burs miktarı görev yapılan ayı takip eden ay içerisinde, ödeme yükümlülüğü yükseköğretim kurumu tarafından yerine getirilecek olan SGK primi düşüldükten sonra, proje bütçesinden ödenir."

"(7) Yılı yatırım programında yer alan araştırma altyapı projelerinde beşinci fıkradaki sayı sınırlaması dikkate alınmaksızın Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile bursiyer görevlendirilebilir."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Mahsup süresi sonunda kapatılmayan ön ödeme tutarları ile ilgili olarak mahsup süresi içinde gerçekleşen harcamalar kabul edilir. Kalan tutarlar üzerinden 6183 sayılı Kanuna göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilir ve özel hesaba yatırılır."

"(8) İşin belirlenen süreden önce tamamlanması ya da tamamlanamayacağının anlaşılması durumlarında bu Yönetmelikte belirlenen süreler beklenilmeksizin mahsubu yapılır. Mahsup evrakında yer alan fatura veya benzeri belgelerin tamamı veya bu belgelerin icmal listesi "Piyasa fiyat araştırması yapılmıştır ve belirtilen taşınır mallar muayene ve kabulü yapılarak tam ve kusursuz olarak teslim alınmıştır." şerhi düşülerek yürütücü ve/veya varsa araştırmacı tarafından imzalanır."

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Sorumluluk

MADDE 14/A - (1) Proje yürütücüsü, projeyi bilimsel, teknik, idari, hukuki ve mali yönlerden, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde yürütmekten sorumludur. Yürütücü ve diğer proje görevlileri proje ödeneğinin proje amaçlarına uygun, etkin ve verimli olarak kullanılmamasından doğacak her türlü zararı kusuru ölçüsünde gidermekle yükümlüdür.

(2) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi, muhasebe yetkilisi ve bunların dışında kalan ihale komisyonu, muayene ve kabul komisyonu gibi komisyonlarda görevli diğer personel; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumludur."

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Mali denetim

MADDE 16/A - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan harcamalar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yükseköğretim kurumu iç denetçileri tarafından denetlenir.

(2) Kurum iç denetimi sonucunda bu Yönetmeliğe aykırılık teşkil eden bir hususun tespit edilmesi halinde denetim sonucu yükseköğretim kurumu tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilir. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde ilgililer hakkında yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığı" ibareleri "Strateji ve Bütçe Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan "Kalkınma Bakanlığına" ibaresi "Strateji ve Bütçe Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan "Maliye Bakanlığına" ibaresi "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.